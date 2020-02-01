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Вчера, 16:20

Калмыцкие спорстмены примут участие в мотокроссе, приуроченном к 75-летию Великой Победы.


Калмыцкие спорстмены примут участие в мотокроссе, приуроченном к 75-летию Великой Победы.






Элиста – очередной раз становится местом проведения мотокросса с участием команд из, более чем, 12 регионов России. Это 1 этап открытого Кубка регионального отделения ДОСААФ России по РК, посвященный 75 –летию Великой Победы. Об этом рассказали журналистам организаторы спортивного мероприятия, намеченного на 29 февраля. На сегодня уже готова к эксплуатации трасса протяженностью 1100 метров, расположенная в районе противочумной станции. Таким образом, Калмыкия делает практические шаги для возрождения этого вида спорта. В соревнованиях примут участие и наши мотогонщики из спортивного технического клуба «Искра». Начинания спортивных сообществ, направляющих усилия на становление и развитие мотокросса в Калмыкии, поддерживает и ветеран мотоспорта Николай Белявцев.





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