День зимних видов спорта в Элисте состоится 15 февраля

















В 10 часов на территории средней школы № 21 состоится главный зимний праздник спорта, посвященный 6 годовщине проведения ХХII Олимпийских и ХI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, а также пройдет торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

В это день каждый желающий сможет показать себя в таких спортивных дисциплинах, как легкоатлетический забег, эстафета, веселые старты,

турниры по мини-футболу, армрестлингу, броски в кольцо.



Победители и призеры соревнований будут награждены памятными дипломами, кубками, медалями, а самые активные участники получат диплом Олимпийского комитета России, сообщает пресс-служба Минспорта Калмыкии. В 10 часов на территории средней школы № 21 состоится главный зимний праздник спорта, посвященный 6 годовщине проведения ХХII Олимпийских и ХI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, а также пройдет торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.В это день каждый желающий сможет показать себя в таких спортивных дисциплинах, как легкоатлетический забег, эстафета, веселые старты,турниры по мини-футболу, армрестлингу, броски в кольцо.Победители и призеры соревнований будут награждены памятными дипломами, кубками, медалями, а самые активные участники получат диплом Олимпийского комитета России, сообщает пресс-служба Минспорта Калмыкии.



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