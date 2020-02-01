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Вчера, 17:21

День зимних видов спорта в Элисте состоится 15 февраля


День зимних видов спорта в Элисте состоится 15 февраля







В 10 часов на территории средней школы № 21 состоится главный зимний праздник спорта, посвященный 6 годовщине проведения ХХII Олимпийских и ХI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, а также пройдет торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.
В это день каждый желающий сможет показать себя в таких спортивных дисциплинах, как легкоатлетический забег, эстафета, веселые старты,
турниры по мини-футболу, армрестлингу, броски в кольцо.

Победители и призеры соревнований будут награждены памятными дипломами, кубками, медалями, а самые активные участники получат диплом Олимпийского комитета России, сообщает пресс-служба Минспорта Калмыкии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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