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Сегодня, 15:38

Росгвардия по Калмыкии провела соревнования по волейболу


Сегодня Росгвардия по Калмыкии провела соревнования по волейболу. В турнире приняли участие 4 мужские команды: сборная управления и коллективы трех структурных подразделений. Это отдел вневедомственной охраны, ОМОН, отряд быстрого реагирования «Кречет».

Стоит отметить, в ведомстве ежегодно организуют первенства по разным видам спорта.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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