Сегодня Росгвардия по Калмыкии провела соревнования по волейболу. В турнире приняли участие 4 мужские команды: сборная управления и коллективы трех структурных подразделений. Это отдел вневедомственной охраны, ОМОН, отряд быстрого реагирования «Кречет».



Стоит отметить, в ведомстве ежегодно организуют первенства по разным видам спорта. Сегодня Росгвардия по Калмыкии провела соревнования по волейболу. В турнире приняли участие 4 мужские команды: сборная управления и коллективы трех структурных подразделений. Это отдел вневедомственной охраны, ОМОН, отряд быстрого реагирования «Кречет».Стоит отметить, в ведомстве ежегодно организуют первенства по разным видам спорта.



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