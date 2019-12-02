В Академии борьбы состоялся мастер класс Рустама Тотрова

В Академии борьбы имени Балдашинова состоялся мастер класс серебряного призёра Олимпийских игр 2012 года Рустама Тотрова. Поприветствовать спортсмена на гостеприимной калмыцкой земле приехал бронзовый призер лондонской Олимпиады Мингиян Семёнов и старший тренер сборной России Басанг Боктаев.



Рустам Тотров призвал юных спортсменов развивать в себе дисциплину и уважение к наставнику. Он провел для них разминку, продемонстрировал несколько своих любимых приёмов и ответил на вопросы. В Академии борьбы имени Балдашинова состоялся мастер класс серебряного призёра Олимпийских игр 2012 года Рустама Тотрова. Поприветствовать спортсмена на гостеприимной калмыцкой земле приехал бронзовый призер лондонской Олимпиады Мингиян Семёнов и старший тренер сборной России Басанг Боктаев.Рустам Тотров призвал юных спортсменов развивать в себе дисциплину и уважение к наставнику. Он провел для них разминку, продемонстрировал несколько своих любимых приёмов и ответил на вопросы.



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