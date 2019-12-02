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Сегодня, 12:25

В Академии борьбы состоялся мастер класс Рустама Тотрова


В Академии борьбы имени Балдашинова состоялся мастер класс серебряного призёра Олимпийских игр 2012 года Рустама Тотрова. Поприветствовать спортсмена на гостеприимной калмыцкой земле приехал бронзовый призер лондонской Олимпиады Мингиян Семёнов и старший тренер сборной России Басанг Боктаев.

Рустам Тотров призвал юных спортсменов развивать в себе дисциплину и уважение к наставнику. Он провел для них разминку, продемонстрировал несколько своих любимых приёмов и ответил на вопросы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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