Награждены победители Первенства и Чемпионата республики по боксу памяти кандидата в мастера спорта Сергея Очхаева. Они представят Калмыкию на соревнованиях Южного федерального округа.



В этом турнире участие приняли как и новички, так и уже опытные атлеты, выходившие на всероссийский ринг. Всего же в Элисту приехали около двухсот боксеров. Награждены победители Первенства и Чемпионата республики по боксу памяти кандидата в мастера спорта Сергея Очхаева. Они представят Калмыкию на соревнованиях Южного федерального округа.В этом турнире участие приняли как и новички, так и уже опытные атлеты, выходившие на всероссийский ринг. Всего же в Элисту приехали около двухсот боксеров.



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