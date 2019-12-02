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Вчера, 15:11

Награждены победители Первенства и Чемпионата республики по боксу


Награждены победители Первенства и Чемпионата республики по боксу памяти кандидата в мастера спорта Сергея Очхаева. Они представят Калмыкию на соревнованиях Южного федерального округа.

В этом турнире участие приняли как и новички, так и уже опытные атлеты, выходившие на всероссийский ринг. Всего же в Элисту приехали около двухсот боксеров.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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