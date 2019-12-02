Команды Калмыкии и Северной Осетии в лидерах турнира по армрестлингу

Команды Калмыкии и Северной Осетии, получив равное количество баллов, разделили первое место на 15-м Всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок дружбы Калмыкии 2019».



Соревнование в Элисте имеет особый статус. Его победители выполняет норматив мастера спорта России. Кстати, самая многочисленной оказалась делегация как раз из Северной Осетии. Республику представили 50 человек. Участников турнира приветствовал заместитель руководителя администрация Главы Калмыкии Бембя Чужаев.



В отдельном зачете соревновались профессионалы. По итогам двух дней упорной борьбы определились лучшие. Дмитрий Сюгиров уверенно выиграл турнир и выполнил норматив мастера спорта России по армрестлингу. Арслан Бадмаев и Эрдни Хаптаев завоевали серебро, а Мутул Убушиев - бронзу. Известный рукоборец Данзан Бадмаев также стал третьим.



А в турнире среди ребят с ограниченными возможностями здоровья победителем стал представитель Ростовской области Эдуард Будагян. Калмыцкие спортсмены Рустам Термитов, Савр Сангаджиев, Наталия Сюкиева, Улана Шараева, Ольга Мукобинова завоевали серебро. Команды Калмыкии и Северной Осетии, получив равное количество баллов, разделили первое место на 15-м Всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок дружбы Калмыкии 2019».Соревнование в Элисте имеет особый статус. Его победители выполняет норматив мастера спорта России. Кстати, самая многочисленной оказалась делегация как раз из Северной Осетии. Республику представили 50 человек. Участников турнира приветствовал заместитель руководителя администрация Главы Калмыкии Бембя Чужаев.В отдельном зачете соревновались профессионалы. По итогам двух дней упорной борьбы определились лучшие. Дмитрий Сюгиров уверенно выиграл турнир и выполнил норматив мастера спорта России по армрестлингу. Арслан Бадмаев и Эрдни Хаптаев завоевали серебро, а Мутул Убушиев - бронзу. Известный рукоборец Данзан Бадмаев также стал третьим.А в турнире среди ребят с ограниченными возможностями здоровья победителем стал представитель Ростовской области Эдуард Будагян. Калмыцкие спортсмены Рустам Термитов, Савр Сангаджиев, Наталия Сюкиева, Улана Шараева, Ольга Мукобинова завоевали серебро.



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