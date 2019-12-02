Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:03

Наталья Рагозина посетила Чемпионат республики по боксу


В столице республики с визитом находится самая титулованная женщина из боксёров-профессионалов. Стоит отметить, что Наталья Рагозина за свою карьеру провела 22 боя, ни разу не потерпев поражения, и является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как спортсменка, завоевавшая все возможные пояса во втором среднем весе.

Сегодня она посетила Первенство и Чемпионат республики по боксу. Рагозина произнесла напутственные слова и пожелала удачи участникам турнира, после чего ответила на вопросы молодых боксёров и сфотографировалась со всеми желающими.



Другие новости по теме:

  • Стартовал Чемпионат республики по боксу
  • Наталья Рагозина прибыла в Элисту по приглашению главы республики
  • В Элисте состоится чемпионат по боксу памяти Церена Балзанова
  • В «Ойрат-арене» проходит чемпионат республики по боксу
  • В Элисте продолжается Чемпионат мира по боксу среди студентов
  • В 2018 году в степной столице пройдут чемпионаты России и мира по боксу
  • В Калмыкии пройдет чемпионат мира по боксу
  • В Элисте продолжается чемпионат молодых профессионалов
  • В Элисте проходит Первенство Южного федерального округа по боксу среди юниоров
  • В Элисте стартовало личное первенство республики по боксу

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34