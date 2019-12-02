Наталья Рагозина посетила Чемпионат республики по боксу

В столице республики с визитом находится самая титулованная женщина из боксёров-профессионалов. Стоит отметить, что Наталья Рагозина за свою карьеру провела 22 боя, ни разу не потерпев поражения, и является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как спортсменка, завоевавшая все возможные пояса во втором среднем весе.



Сегодня она посетила Первенство и Чемпионат республики по боксу. Рагозина произнесла напутственные слова и пожелала удачи участникам турнира, после чего ответила на вопросы молодых боксёров и сфотографировалась со всеми желающими. В столице республики с визитом находится самая титулованная женщина из боксёров-профессионалов. Стоит отметить, что Наталья Рагозина за свою карьеру провела 22 боя, ни разу не потерпев поражения, и является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как спортсменка, завоевавшая все возможные пояса во втором среднем весе.Сегодня она посетила Первенство и Чемпионат республики по боксу. Рагозина произнесла напутственные слова и пожелала удачи участникам турнира, после чего ответила на вопросы молодых боксёров и сфотографировалась со всеми желающими.



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