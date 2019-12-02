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Сегодня, 12:16

Дамир Цаганов стал кандидатом в мастера спорта


Воспитанник калмыцкой школы грэпплинга Дамир Цаганов стал кандидатом в мастера спорта. Официально это звание он получил еще в ноябре, когда он выиграл открытый чемпионат мира в Санкт-Петербурге в весовой категории 27 килограммов. Но только сейчас для третьеклассника 20-й школы провели торжественную церемонию. И это не первая победа юного борца.

В столь юном возрасте – 9 лет – кандидат в мастера спорта. Безусловно, Дамир Цаганов – победитель. На его счету два чемпионата мира по грэпплингу. А ведут юного атлета к вершинам мастерства братья Есеновы: непосредственный наставник – тренер Эрдни Валерьевич и Эдяш Валерьевич - президент Федерации.

Родительское внимание и забота о гармоничном развитии ребенка, без сомнения, воздается сторицей. Об этом говорят бабушка и дедушка Дамира, которые тоже пришли разделить радость. По их словам, любимый внук, следуя наставлениям старших, продолжает славные традиции семьи.

В школе на доске Почета среди фотографий отличников и наш герой. Как мы убедились, одноклассники уважают его не только за спортивные достижения. Еще в первом классе – участника предметной Олимпиады в Элисте Дамира Цаганова – признали лучшим. До сих пор – ему нет равных по математике.

По мнению классного руководителя Кермен Башнаевой, Дамир Цаганов, как безусловный лидер, является примером для подражания.

Ну, а самого чемпиона Дамира Цаганова радуют не только успехи личные, но и одноклассников и одноклубников, и выражает слова благодарности своим наставникам.

С успешным завершением года поздравил юных атлетов мастер спорта по греко-римской и вольной борьбе, победитель молодежного первенства страны, призер международных соревнований Борис Муджиков.

Следует сказать, что для спортивного клуба два года последних года – весьма успешные: участие в 30 соревнованиях, в том числе мирового уровня, по результатам которых завоёвано более 200 медалей. Грантовая поддержка, оказанная Правительством, по словам руководителя и тренера Эрдни Есенова, тоже залог успеха.



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