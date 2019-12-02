Санан Сюгиров выиграл Кубок России по классическим шахматам среди мужчин. Финал проходил с 5 по 12 декабря в Ханты-Мансийске.



За главный трофей по нокаут системе сражались 16 участников. Соперником Санана Сюгирова в финале Кубка России стал Алексей Сарана из Москвы, победитель высшей лиги чемпионата России. Он обыграл его со счетом 2:0, став победителем соревнований. Санан Сюгиров выиграл Кубок России по классическим шахматам среди мужчин. Финал проходил с 5 по 12 декабря в Ханты-Мансийске.За главный трофей по нокаут системе сражались 16 участников. Соперником Санана Сюгирова в финале Кубка России стал Алексей Сарана из Москвы, победитель высшей лиги чемпионата России. Он обыграл его со счетом 2:0, став победителем соревнований.



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