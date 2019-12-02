Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:49

Санан Сюгиров выиграл Кубок России по классическим шахматам


Санан Сюгиров выиграл Кубок России по классическим шахматам среди мужчин. Финал проходил с 5 по 12 декабря в Ханты-Мансийске.

За главный трофей по нокаут системе сражались 16 участников. Соперником Санана Сюгирова в финале Кубка России стал Алексей Сарана из Москвы, победитель высшей лиги чемпионата России. Он обыграл его со счетом 2:0, став победителем соревнований.



Другие новости по теме:

  • По итогам турнира в Сочи определились участники суперфинала первенства России по шахматам
  • Мингиян Семенов в составе сборной России выиграл Кубок европейских наций
  • Санан Сюгиров стал бронзовым призером чемпионата Европы
  • В Элисте проходит открытый чемпионат по классическим шахматам
  • Санан Сюгиров стал победителем Гран-при по быстрым шахматам
  • Мингиян Семенов в составе сборной России выиграл Кубок европейских наций
  • Представители Калмыкии стали победителями и призёрами первенства ЮФО по шахматам
  • Представитель Калмыкии – победитель Чемпионата ЭФСБ России по рукопашному бою
  • Сборная России заняла первое место на Кубке европейских наций
  • Арлтан Абушинов стал бронзовым призером Чемпионата России по боксу

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34