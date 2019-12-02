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Сегодня, 12:46

В Элисте состоялось открытое первенство республики по смешанным единоборствам


«Спорт против наркотиков». Под таким названием в Элисте
состоялось открытое первенство республики по смешанным единоборствам.

По результатам общекомандного зачета весь пьедестал заняли калмыцкие спортсмены. Так, третье место досталось Федерации Самбо, второе - спортивному клубу «Защитник», лидером признан военно-патриотический клуб «Гром 08».

Всего за медали боролись более ста пятидесяти атлетов в возрасте от 12 до 17 лет из Калмыкии, Чечни и Волгоградской области. Главный судья соревнований Майрбек Албастов отметил высокий уровень подготовки бойцов.

Соревнования проходили по 39 весовым категориям. Все поединки строго регламентированы. Бои полноконтактные с применением ударной техники. В Калмыкии турнир по смешанным единоборствам, организаторы обещали сделать традиционным.



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