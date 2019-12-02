Мингиян Семенов поздравил своего наставника

Призер лондонской олимпиады Мингиян Семенов искренне поздравил своего наставника Басанга Боктаева. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России».



Мастер спорта международного класса Боктаев – преподаватель республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Тула Балдашинова. А с 2014 года он является старшим тренером сборной России по греко-римской борьбе. И вот уже 8 лет он – бессменный наставник бронзового призера Олимпийских игр Мингияна Семенова.



Сейчас они находится на учебно-тренировочных сборах в Кабардино-Балкарии, где и готовятся к чемпионату России, который пройдет в Новосибирске в январе. Призер лондонской олимпиады Мингиян Семенов искренне поздравил своего наставника Басанга Боктаева. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России».Мастер спорта международного класса Боктаев – преподаватель республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Тула Балдашинова. А с 2014 года он является старшим тренером сборной России по греко-римской борьбе. И вот уже 8 лет он – бессменный наставник бронзового призера Олимпийских игр Мингияна Семенова.Сейчас они находится на учебно-тренировочных сборах в Кабардино-Балкарии, где и готовятся к чемпионату России, который пройдет в Новосибирске в январе.



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