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Вчера, 18:11

Мингиян Семенов поздравил своего наставника


Призер лондонской олимпиады Мингиян Семенов искренне поздравил своего наставника Басанга Боктаева. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России».

Мастер спорта международного класса Боктаев – преподаватель республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Тула Балдашинова. А с 2014 года он является старшим тренером сборной России по греко-римской борьбе. И вот уже 8 лет он – бессменный наставник бронзового призера Олимпийских игр Мингияна Семенова.

Сейчас они находится на учебно-тренировочных сборах в Кабардино-Балкарии, где и готовятся к чемпионату России, который пройдет в Новосибирске в январе.



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