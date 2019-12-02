Вячеслав Эрднеев готовится к чемпионату Европы по гиревому спорту

Быть всегда в форме. Таков девиз Вячеслава Эрднеева. Судя по достижениям, ему это удаётся. К своим многочисленным победам на всероссийских турнирах, первенствах Европы и Азии среди ветеранов, он добавил титул чемпиона мира в белорусском городе Гродно. За медали в спор вступили более 400 спортсменов со всего мира. В возрастной группе от 55 до 59 лет нашему земляку удалось поднять гирю весом 16 килограммов больше тысячи раз за один час. Как ему удается держать сохранять физическую форму, выясняла Цаган Степанова.



Спорт – увлечение Вячеслава Эрднеева со школьной скамьи. В юности занимался не только борьбой, но и рукопашным боем. Неоднократно занимал призовые места на республиканских соревнованиях. После Эрднеев – стал в родном селе Ульдючины тренером. С гирей атлет начал знакомство семь лет назад. И все эти годы были плодотворны. Завоеваны более 80 наград и медалей. Тренируется мужчина у Басанга Эдеева, к которому, несмотря на значительную разницу в возрасте, с большим уважением обращается – Багш.



По словам тренера, добиться высоких результатов Вячеславу, помогло его невероятное упорство и самодисциплина. Тренировочный процесс проходит 3 раза в неделю.



Сам чемпион мира считает, что занятия с гирями приносят намного больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Это не только силовая выносливость, не только возможность похудеть или набрать мышечную массу. Главное, этот вид спорта помогает развить дыхательную систему. Вячеслав Эрднеев тренируется вместе с молодежью, которые также добились неплохих результатов в соревнованиях по гиревому спорту. Но и они с удовольствием слушают советы ветерана. Для них он – пример для подражания и доказательство того, что в здоровом теле – здоровый дух.



Несмотря на заслуги и возраст, Вячеслав Эрднеев не останавливается на достигнутом. Сейчас он готовится к чемпионату Европы, который состоится в Москве. О том, что очередная высота будет покорена с легкостью, не сомневаются ни его родные, ни тренер. Быть всегда в форме. Таков девиз Вячеслава Эрднеева. Судя по достижениям, ему это удаётся. К своим многочисленным победам на всероссийских турнирах, первенствах Европы и Азии среди ветеранов, он добавил титул чемпиона мира в белорусском городе Гродно. За медали в спор вступили более 400 спортсменов со всего мира. В возрастной группе от 55 до 59 лет нашему земляку удалось поднять гирю весом 16 килограммов больше тысячи раз за один час. Как ему удается держать сохранять физическую форму, выясняла Цаган Степанова.Спорт – увлечение Вячеслава Эрднеева со школьной скамьи. В юности занимался не только борьбой, но и рукопашным боем. Неоднократно занимал призовые места на республиканских соревнованиях. После Эрднеев – стал в родном селе Ульдючины тренером. С гирей атлет начал знакомство семь лет назад. И все эти годы были плодотворны. Завоеваны более 80 наград и медалей. Тренируется мужчина у Басанга Эдеева, к которому, несмотря на значительную разницу в возрасте, с большим уважением обращается – Багш.По словам тренера, добиться высоких результатов Вячеславу, помогло его невероятное упорство и самодисциплина. Тренировочный процесс проходит 3 раза в неделю.Сам чемпион мира считает, что занятия с гирями приносят намного больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Это не только силовая выносливость, не только возможность похудеть или набрать мышечную массу. Главное, этот вид спорта помогает развить дыхательную систему. Вячеслав Эрднеев тренируется вместе с молодежью, которые также добились неплохих результатов в соревнованиях по гиревому спорту. Но и они с удовольствием слушают советы ветерана. Для них он – пример для подражания и доказательство того, что в здоровом теле – здоровый дух.Несмотря на заслуги и возраст, Вячеслав Эрднеев не останавливается на достигнутом. Сейчас он готовится к чемпионату Европы, который состоится в Москве. О том, что очередная высота будет покорена с легкостью, не сомневаются ни его родные, ни тренер.



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