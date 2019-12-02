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Сегодня, 18:01

Спортивный дайджест


Динара Дорджиева впервые выступила в составе женской сборной страны на традиционном шахматном матче между командами России и Китая в Москве. Воспитанница калмыцкой школы выступила достойно, набрав 2 с половиной очка из пяти и внесла неоценимый вклад в победу, став одной из лучших в сборной. О других спортивных событиях – Герел Кикеева.

Республиканской детско-юношеской спортивной школе – 45 лет. На юбилейном торжестве - особые слова благодарности были направлены ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в развитие физической культуры республики. История школы начиналась с трех секций: по волейболу, баскетболу и настольному теннису. А сегодня ее воспитанники занимаются греко-римской борьбой, легкой атлетикой, увлекаются футболом и бочче. Они - призеры многих межрегиональных и всероссийских соревнований. Свое мастерство юные спортсмены продемонстрировали гостям, которые пришли поздравить их с юбилеем и вручить подарки.

Республиканская параспартакиада, приуроченная к международному дню инвалидов, объединила более 150 участников. Среди них немало призеров всероссийского уровня. Они состязались в 10 видах спорта. В их числе: настольный теннис, дартс, бочче, легкая атлетика.

Как было отмечено, паралимпийская сборная Калмыкия – одна из сильнейших в ЮФО. И этому способствуют такие спортивные мероприятия, которые объединяют и выявляют самых сильных и метких. Организатор спартакиады - профильное министерство. Оно решает задачи, способствующие успешной адаптации молодых людей с ограниченными физическими возможностями, в обществе. Для приобретения необходимого инвентаря и оборудования федеральное министерство выделило денежные средства республиканскому адаптивному центру физической культуры и спорта – 1 миллион 709 тысяч рублей.



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