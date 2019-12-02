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Сегодня, 12:32

В Элисте прошла республиканская Параспартакиада


Республиканская Параспартакиада, которая состоялась в Элисте, была приурочена к Международному дню инвалидов. Ее участники состязались в 10 видах спорта. Это соревнования по настольному теннису, дартсу, бочча, легкой атлетике и другие состязания, в которых приняли участие более 150 человек. Среди них немало призеров всероссийского уровня.

Как было отмечено, паралимпийская сборная Калмыкия - в числе сильнейших в ЮФО. И этому способствуют такие спортивные мероприятия, которые объединяют и выявляют самых сильных и метких. Организатор спартакиады -профильное министерство. Оно решает задачи, способствующие успешной адаптации молодых людей с ограниченными физическими возможностями, в обществе.

Для приобретения необходимого инвентаря и оборудования федеральное министерство республиканскому адаптивному центру физической культуры и спорта выделило денежные средства в размере 1 миллиона 709 тысяч рублей.



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