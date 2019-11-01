Калмыцкие спортсмены стали победителями Открытого чемпионата Поволжья по бочче. Он проходил в городе Саратов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего для участия в соревнованиях прибыло 48 спортсменов из 14 регионов.



Боччисты из Элисты стали абсолютными победителями соревнований. Кроме того кандидат в мастера спорта России Очир Босхомджиев стал чемпионом в личном и парном зачете. В общей сложности команда Калмыкии завоевала три золота и одно общекомандное место в чемпионате. Калмыцкие спортсмены стали победителями Открытого чемпионата Поволжья по бочче. Он проходил в городе Саратов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего для участия в соревнованиях прибыло 48 спортсменов из 14 регионов.Боччисты из Элисты стали абсолютными победителями соревнований. Кроме того кандидат в мастера спорта России Очир Босхомджиев стал чемпионом в личном и парном зачете. В общей сложности команда Калмыкии завоевала три золота и одно общекомандное место в чемпионате.



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