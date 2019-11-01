Вячеслав Эрднеев завоевал титул чемпиона мира по гиревому спорту. Чемпионат состоялся в ноябре в Республике Беларусь в городе Гродно. В турнире приняло участие более 400 спортсменов со всего мира.



В возрастной группе от 55 до 59 лет в весовой категории до 95 килограмм, титул чемпиона удалось завоевать нашему земляку Вячеславу Эрднееву. Ему удалось поднять гирю весом 16 килограмм 1160 раз за один час. С этих соревнований Вячеслав Эрднеев привез с собой 12 наград по разным категориям. Вячеслав Эрднеев завоевал титул чемпиона мира по гиревому спорту. Чемпионат состоялся в ноябре в Республике Беларусь в городе Гродно. В турнире приняло участие более 400 спортсменов со всего мира.В возрастной группе от 55 до 59 лет в весовой категории до 95 килограмм, титул чемпиона удалось завоевать нашему земляку Вячеславу Эрднееву. Ему удалось поднять гирю весом 16 килограмм 1160 раз за один час. С этих соревнований Вячеслав Эрднеев привез с собой 12 наград по разным категориям.



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