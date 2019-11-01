В «Ойрат Арене» состоится республиканская параспартакиада

В спортивном комплексе «Ойрат Арена» 29 и 30 ноября состоится ежегодная республиканская параспартакиада «Мы такие как все, только сильнее!». Участники от 14 лет и старше будут соревноваться в 7 видах адаптивного спорта - армрестлинге, дартсе, пауэрлифтинге, настольном теннисе, гиревом спорте, новусе – это разновидность бильярда, и бочче.



По традиции турнир проводится в преддверии Международного Дня инвалидов и давно уже стал традиционным для Калмыкии. Главная цель - развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями, привлечение внимания к их проблемам. Победители будут награждены дипломами и медалями. В спортивном комплексе «Ойрат Арена» 29 и 30 ноября состоится ежегодная республиканская параспартакиада «Мы такие как все, только сильнее!». Участники от 14 лет и старше будут соревноваться в 7 видах адаптивного спорта - армрестлинге, дартсе, пауэрлифтинге, настольном теннисе, гиревом спорте, новусе – это разновидность бильярда, и бочче.По традиции турнир проводится в преддверии Международного Дня инвалидов и давно уже стал традиционным для Калмыкии. Главная цель - развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями, привлечение внимания к их проблемам. Победители будут награждены дипломами и медалями.



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