ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:09

В «Ойрат Арене» состоится республиканская параспартакиада


В спортивном комплексе «Ойрат Арена» 29 и 30 ноября состоится ежегодная республиканская параспартакиада «Мы такие как все, только сильнее!». Участники от 14 лет и старше будут соревноваться в 7 видах адаптивного спорта - армрестлинге, дартсе, пауэрлифтинге, настольном теннисе, гиревом спорте, новусе – это разновидность бильярда, и бочче.

По традиции турнир проводится в преддверии Международного Дня инвалидов и давно уже стал традиционным для Калмыкии. Главная цель - развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями, привлечение внимания к их проблемам. Победители будут награждены дипломами и медалями.



Другие новости по теме:

  • В спортивном комплексе «Ойрат-Арена» проходит республиканская Параспартакиада
  • В Калмыкии пройдет республиканская Параспартакиада
  • «Ойрат-арена» открыта для адаптивного спорта
  • В спорткомплексе КалмГУ продолжается республиканская Параспартакиада
  • «Мы такие как все, только сильнее!»
  • В Элисте состоится ежегодная региональная параспартакиада
  • Стартует региональный этап III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов
  • Акция "Мы такие,как все, только сильнее" сформирует паралимпийскую сборную Калмыкии
  • В Элисте прошла параспартакиада
  • В «Ойрат Арене» состоится пятый городской открытый фестиваль «Джангрин ачнр»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34