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Сегодня, 12:15

Калмыцкие спортсмены вновь в числе сильнейших


Калмыцкие спортсмены вновь в числе сильнейших. Воспитанники федерации самбо республики Калмыкия стали победителями международного турнира по борьбе самбо среди юношей 2004-2006 годов рождения. Он был посвящен памяти заслуженного тренера Казахстана Кошкарбая Табынбаева.

Всего на турнире собралось более двухсот пятидесяти спортсменов из 6 стран. Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Россиия, Грузия. Наши ребята показали красивую и сильную борьбу.

Так, первое место уверенно одержал Эрдни Бадмаев в весовой категории до 59 килограммов. Второе у Санала Цеденова. Третью ступеньку пьедестала разделили Алексей Кожихов, Дарсен Мистеев, Байн Ханхаев и Улан Кекельдженов.



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