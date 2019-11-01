«Уралан-Росгвардия» на пути в финал Лиги Чемпионов ЮФО-СКФО

В эти минуты на поле Республиканской школы спортивного резерва Элистинский футбольный клуб «Уралан-Росгвардия» проводит встречу с командой из Краснодара. Борьба будет идти за право выхода в финал Лиги Чемпионов ЮФО-СКФО.



Напомним, в выездном матче, который прошел в Краснодаре 18 ноября, «Уралан» уступил хозяевам поля - «Кубань-Холдинг» со счетом 1:2. В эти минуты на поле Республиканской школы спортивного резерва Элистинский футбольный клуб «Уралан-Росгвардия» проводит встречу с командой из Краснодара. Борьба будет идти за право выхода в финал Лиги Чемпионов ЮФО-СКФО.Напомним, в выездном матче, который прошел в Краснодаре 18 ноября, «Уралан» уступил хозяевам поля - «Кубань-Холдинг» со счетом 1:2.



Смотреть полный выпуск новостей



