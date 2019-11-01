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Сегодня, 15:28

«Уралан-Росгвардия» на пути в финал Лиги Чемпионов ЮФО-СКФО


В эти минуты на поле Республиканской школы спортивного резерва Элистинский футбольный клуб «Уралан-Росгвардия» проводит встречу с командой из Краснодара. Борьба будет идти за право выхода в финал Лиги Чемпионов ЮФО-СКФО.

Напомним, в выездном матче, который прошел в Краснодаре 18 ноября, «Уралан» уступил хозяевам поля - «Кубань-Холдинг» со счетом 1:2.



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