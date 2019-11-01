Представители Калмыкии стали победителями и призёрами первенства ЮФО по шахматам. Турнир проходил по четырем видам: по решению шахматных композиций, по классическим и быстрым шахматам, а также блиц.



В соревнованиях, проходивших в посёлке Лоо Краснодарского края, республику представляли 26 юных шахматистов. По итогам турнира Баина Бадмаева, Нина Пичненко и Дунгар Колдаев завоевали право участвовать в первенстве России-2020 года. Представители Калмыкии стали победителями и призёрами первенства ЮФО по шахматам. Турнир проходил по четырем видам: по решению шахматных композиций, по классическим и быстрым шахматам, а также блиц.В соревнованиях, проходивших в посёлке Лоо Краснодарского края, республику представляли 26 юных шахматистов. По итогам турнира Баина Бадмаева, Нина Пичненко и Дунгар Колдаев завоевали право участвовать в первенстве России-2020 года.



Смотреть полный выпуск новостей



