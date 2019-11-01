Арлтан Абушинов стал бронзовым призером Чемпионата России по боксу среди мужчин. Воспитанник РСШОР по боксу имени Балзанова выступал в весовой категории до 60 кг.



В полуфинальном бою Арлтан встретился с соперником из Краснодарского края Анатолием Григоряном, уступив ему. Таким образом, Абушинов завоевал бронзу.



По его словам, это его первое выступление во взрослом чемпионате. Очень волновался, тяжело настраивался на каждый бой, так как был самый молодой участник, но от боя к бою уже набирал обороты, - отметил боксер. Арлтан Абушинов стал бронзовым призером Чемпионата России по боксу среди мужчин. Воспитанник РСШОР по боксу имени Балзанова выступал в весовой категории до 60 кг.В полуфинальном бою Арлтан встретился с соперником из Краснодарского края Анатолием Григоряном, уступив ему. Таким образом, Абушинов завоевал бронзу.По его словам, это его первое выступление во взрослом чемпионате. Очень волновался, тяжело настраивался на каждый бой, так как был самый молодой участник, но от боя к бою уже набирал обороты, - отметил боксер.



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