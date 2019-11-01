В Кетченерах прошел турнир по вольной борьбе

В поселке Кетченеры состоялся девятый открытый республиканский турнир по вольной борьбе памяти сотрудника правоохранительных органов Владимира Манджиева.



Напомним, уроженец Кетченеровского района трагически погиб в 2008 году, на соревнованиях по рукопашному бою. Впервые турнир его памяти состоялся в 2011 году и с тех пор проводится ежегодно. С каждым годом разом растет количество участников.



В этом году более 150 школьников со всей республики вступили в борьбу за победу. На торжественном открытии турнира присутствовали министр спорта и молодежной политики Дорджи Шикеев, Администрация Кетченеровского РМО,а также родственники и друзья Владимира Манджиева. В поселке Кетченеры состоялся девятый открытый республиканский турнир по вольной борьбе памяти сотрудника правоохранительных органов Владимира Манджиева.Напомним, уроженец Кетченеровского района трагически погиб в 2008 году, на соревнованиях по рукопашному бою. Впервые турнир его памяти состоялся в 2011 году и с тех пор проводится ежегодно. С каждым годом разом растет количество участников.В этом году более 150 школьников со всей республики вступили в борьбу за победу. На торжественном открытии турнира присутствовали министр спорта и молодежной политики Дорджи Шикеев, Администрация Кетченеровского РМО,а также родственники и друзья Владимира Манджиева.



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