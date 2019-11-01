«Спорт – норма жизни». В рамках этой федеральной программы, которая является частью национального проекта Демография, в Лагани завершается оборудование малой спортивной площадки.



Объект, возводимый на условиях софинансирования, оценивается в три миллиона рублей. Все тренажеры и оборудования, а их 28 единиц, уже смонтированы и размещены на травмобезопасном резиновом покрытии. На днях поставят еще и велотренажер.



Создание подобных площадок, говорят специалисты, позволит вовлечь как можно больше людей к занятиям физкультурой, а также тех, кто готов к выполнению норм комплекса ГТО, признанного главным драйвером развития массового спорта. «Спорт – норма жизни». В рамках этой федеральной программы, которая является частью национального проекта Демография, в Лагани завершается оборудование малой спортивной площадки.Объект, возводимый на условиях софинансирования, оценивается в три миллиона рублей. Все тренажеры и оборудования, а их 28 единиц, уже смонтированы и размещены на травмобезопасном резиновом покрытии. На днях поставят еще и велотренажер.Создание подобных площадок, говорят специалисты, позволит вовлечь как можно больше людей к занятиям физкультурой, а также тех, кто готов к выполнению норм комплекса ГТО, признанного главным драйвером развития массового спорта.



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