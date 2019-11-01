Бату Хасиков предложил заботиться о духовном и душевном совершенствовании

Необходимо заботиться не только о физическом, а больше - о духовном и душевном совершенствовании. Эти слова адресовал глава региона спортсменам во время своего приезда в Яшалтинский район. Здесь как оказалось, в числе проблем – отсутствие помещения для занятий. Решение Бату Хасиков взял на контроль. И уже сегодня ребятам есть, где оттачивать мастерство и вырабатывать характер.



Тренировки, как и положено, проходят по расписанию. Теперь погодные условия юным боксерам нипочём.



В школьном спортзале занимаются с начала сентября. До этого почти два месяца тренировки проводились на улице. Конец мытарствам был положен, когда во время поездки по району руководитель региона Бату Хасиков встретился с ребятами и тренерами, и из первых уст узнал о проблемах.



Как тогда сообщил глава РМО Сергей Точка, проблема с помещением взята под контроль. Рассматривается несколько вариантов. Бату Хасиков попросил не затягивать с решением. На его взгляд, приемлемый – это предоставить для занятий боксом спортзал Яшалтинской СОШ.



И вот с начала учебного года школьный спортзал в распоряжение секции, существующей при Федерации бокса Калмыкии.



Шакир Акипов на тренерском посту три года. За это время сумел подготовить настоящих бойцов, показывающих на рингах различного уровня – высокие результаты.



Своими достижениями могут похвастаться и ребята, у которых за плечами чуть более года занятий боксом. Ибрагим Таубаев - один из них.



Ребята также высказывают благодарность главе региона за уроки мастерства, и за оперативное решение актуальной для них проблемы. Но больше всего им запомнится та встреча просто общением. Обращаясь к юным спортсменам Бату Хасиков, подчеркнет, что необходимо заботиться не только о физическом, а больше - о духовном и душевном совершенствовании. Необходимо заботиться не только о физическом, а больше - о духовном и душевном совершенствовании. Эти слова адресовал глава региона спортсменам во время своего приезда в Яшалтинский район. Здесь как оказалось, в числе проблем – отсутствие помещения для занятий. Решение Бату Хасиков взял на контроль. И уже сегодня ребятам есть, где оттачивать мастерство и вырабатывать характер.Тренировки, как и положено, проходят по расписанию. Теперь погодные условия юным боксерам нипочём.В школьном спортзале занимаются с начала сентября. До этого почти два месяца тренировки проводились на улице. Конец мытарствам был положен, когда во время поездки по району руководитель региона Бату Хасиков встретился с ребятами и тренерами, и из первых уст узнал о проблемах.Как тогда сообщил глава РМО Сергей Точка, проблема с помещением взята под контроль. Рассматривается несколько вариантов. Бату Хасиков попросил не затягивать с решением. На его взгляд, приемлемый – это предоставить для занятий боксом спортзал Яшалтинской СОШ.И вот с начала учебного года школьный спортзал в распоряжение секции, существующей при Федерации бокса Калмыкии.Шакир Акипов на тренерском посту три года. За это время сумел подготовить настоящих бойцов, показывающих на рингах различного уровня – высокие результаты.Своими достижениями могут похвастаться и ребята, у которых за плечами чуть более года занятий боксом. Ибрагим Таубаев - один из них.Ребята также высказывают благодарность главе региона за уроки мастерства, и за оперативное решение актуальной для них проблемы. Но больше всего им запомнится та встреча просто общением. Обращаясь к юным спортсменам Бату Хасиков, подчеркнет, что необходимо заботиться не только о физическом, а больше - о духовном и душевном совершенствовании.



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