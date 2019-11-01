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Вчера, 17:33

Санджи Каруев стал чемпионом мира по борьбе на поясах


Санджи Каруев стал чемпионом мира по борьбе на поясах в Казани в весе до 100 килограммов, а Эдуард Кольвах – серебряный призёр в категории до 90 килограммов.

Это первый успех калмыцких спортсменов на выступлениях такого уровня. В турнире приняли участие более 250 атлетов из 40 стран мира.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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