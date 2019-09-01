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Сегодня, 13:08

В Элисте прошел турнир по борьбе


Юные борцы Калмыкии продолжают дело своих предков. Первенство республики по греко-римской борьбе, посвященное памяти многократного чемпиона Калмыкии Кануру Адучиеву собрало более 160 спортсменов. Также в нем приняли участие атлеты из Ставропольского края и Карачаево-Черкессии.

Борцовский ковер, по-настоящему стал полем жарких баталий. И это несмотря на то, что поединки выходили мальчишки, которые только-только переступили порог школы. Однако, было очевидно, что воли к победе им не занимать.

Восьмилетний Адьян Адьянов из поселка Яшкуль признается, что не справился с волнением, не успел применить коронный прием и как итог: не уложил соперника на лопатки.

Первенство республики по греко-римской борьбе, посвященное памяти многократного чемпиона Калмыкии Канура Адучиева объединило более 160 спортсменов. По счету это седьмой турнир, позволяющий помериться силой даже тем, кто делает первые шаги в этом виде спорта, говорит сын прославленного борца Батор Адучиев.

С малых лет, наблюдая за поединками отца, он усвоил, как важно стремится к своей цели, не терять концентрации, терпеть и не сдаваться.

Такие соревнования, считают братья Семеновы, которые были в числе почетных гостей, помогают ребятам закалить характер, выработать определенные качества, так необходимые спортсмену, и особенно, борцу. Главное, говорят именитые атлеты, у мальчишек есть желание заниматься и условия для того, чтобы совершенствовать свое мастерство.

Отрадно, что юные спортсмены продолжают лучшие традиции калмыцких атлетов. Очередное состязание выявило сильнейших. У каждой команды – медали, грамоты и подарки.



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