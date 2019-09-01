Спортивное событие состоится в Малых Дербетах

Большое спортивное событие этой осени состоится завтра в Малых Дербетах. Первый ежегодный турнир по национальной борьбе на Кубок трех Хурулов.



Состязание призвано способствовать укреплению национального духа, возрождению традиций, поддержанию родной культуры и языка. В программе соревнования мужчин в трех весовых категориях и юношей 2003 года рождения и младше. Победителей турнира ждут ценные подарки. Большое спортивное событие этой осени состоится завтра в Малых Дербетах. Первый ежегодный турнир по национальной борьбе на Кубок трех Хурулов.Состязание призвано способствовать укреплению национального духа, возрождению традиций, поддержанию родной культуры и языка. В программе соревнования мужчин в трех весовых категориях и юношей 2003 года рождения и младше. Победителей турнира ждут ценные подарки.



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