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Вчера, 18:21

Спортивное событие состоится в Малых Дербетах


Большое спортивное событие этой осени состоится завтра в Малых Дербетах. Первый ежегодный турнир по национальной борьбе на Кубок трех Хурулов.

Состязание призвано способствовать укреплению национального духа, возрождению традиций, поддержанию родной культуры и языка. В программе соревнования мужчин в трех весовых категориях и юношей 2003 года рождения и младше. Победителей турнира ждут ценные подарки.



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