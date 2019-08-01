ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 16:31

В Элисте проходит турнир по самбо


В Элисте проходит открытый республиканский турнир по самбо среди военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Соревнования приурочены к 80-летию этого вида спорта.

Организатором выступило Управление Росгвардии. Всего участвуют 7 команд. Самбо является неотъемлемым элементом спецподготовки личного состава силовых структур России.



Другие новости по теме:

  • «Кубок Калмыкии» по самбо остался в республике
  • В Элисте состоялся республиканский турнир по волейболу
  • В Элисте стартовал 17-й республиканский турнир по футболу на кубок Героя России Баатра Гиндеева
  • В копилке калмыцких спортсменов 13 золотых медалей
  • В Элисте завершился открытый турнир по мини-футболу
  • В Элисте состоялся турнир по футболу среди дворовых команд
  • В Элисте проходит турнир по быстрым шахматам среди школьников
  • В Хошеуте состоялся первый открытый турнир по борьбе самбо
  • Турнир, посвященный 25-летию вывода войск из Афганистана, состоялся в Элисте
  • В Элисте стартовал межрегиональный турнир по футболу среди сотрудников правоохранительных органов

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34