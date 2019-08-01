В Элисте проходит турнир по самбо

В Элисте проходит открытый республиканский турнир по самбо среди военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Соревнования приурочены к 80-летию этого вида спорта.



Организатором выступило Управление Росгвардии. Всего участвуют 7 команд. Самбо является неотъемлемым элементом спецподготовки личного состава силовых структур России. В Элисте проходит открытый республиканский турнир по самбо среди военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Соревнования приурочены к 80-летию этого вида спорта.Организатором выступило Управление Росгвардии. Всего участвуют 7 команд. Самбо является неотъемлемым элементом спецподготовки личного состава силовых структур России.



Смотреть полный выпуск новостей



