Каратисты Калмыкии завоевали золото

Калмыкия будет представлена на чемпионате мира по каратэ среди молодежи. Воспитанники республиканской школы олимпийского резерва завоевали эту путевку по итогам первенства страны в Калининграде.



Признаются, что работают над ошибками. В Чили, где и состоится турнир, предстоит сразиться с малоизвестными соперниками, а потому надо быть во всеоружии, говорят спортсмены.



У юных каратистов Калмыкии есть шанс попасть в сборную России. По итогам первенства страны, которое состоялось в Калининграде, Михаил Менкеев и Елизавета Григорьева завоевали золото. А уже с сегодняшнего дня началась подготовка к главному молодежному старту мира, который состоится в Чили.



Пятнадцатилетний Михаил Менкеев оттачивает каждое движение. Впереди, говорит он, не менее серьезное испытание. Необходимо пройти этапы учебно-тренировочных сборов для участия в первенстве мира. Оно состоится в октябре. На татами выйдут сильнейшие.



Больше всех за ребят переживал тренер Очир Манджиев. На молодежном чемпионате, который состоялся в Калининграде, выступили 4 воспитанника республиканской спортивной школы олимпийского резерва, но золото завоевали только двое. Одержать победу над достойными соперниками было нелегко, признается Елизавета Григорьева.



Ребята знают, что главное в карате не сила, а умение анализировать поведение противника и предсказывать его удары и выбирать средства для достижения своей цели. Именно этими наставлениями своего тренера воспользовался Михаил Менкеев, выиграв все четыре поединка.



Ну, а победителей первенства ждет очередной экзамен на мастерство и волю. Сейчас они начнут готовятся к чемпионату мира. Предстоит выполнить работу над ошибками. Прежде всего, усовершенствовать технику. А для этого в клубе созданы все условия. Тем более, что в республиканской спортивной школе олимпийского резерва появился спортинвентарь. Это татами, тренажеры и экипировка. Калмыкия будет представлена на чемпионате мира по каратэ среди молодежи. Воспитанники республиканской школы олимпийского резерва завоевали эту путевку по итогам первенства страны в Калининграде.Признаются, что работают над ошибками. В Чили, где и состоится турнир, предстоит сразиться с малоизвестными соперниками, а потому надо быть во всеоружии, говорят спортсмены.У юных каратистов Калмыкии есть шанс попасть в сборную России. По итогам первенства страны, которое состоялось в Калининграде, Михаил Менкеев и Елизавета Григорьева завоевали золото. А уже с сегодняшнего дня началась подготовка к главному молодежному старту мира, который состоится в Чили.Пятнадцатилетний Михаил Менкеев оттачивает каждое движение. Впереди, говорит он, не менее серьезное испытание. Необходимо пройти этапы учебно-тренировочных сборов для участия в первенстве мира. Оно состоится в октябре. На татами выйдут сильнейшие.Больше всех за ребят переживал тренер Очир Манджиев. На молодежном чемпионате, который состоялся в Калининграде, выступили 4 воспитанника республиканской спортивной школы олимпийского резерва, но золото завоевали только двое. Одержать победу над достойными соперниками было нелегко, признается Елизавета Григорьева.Ребята знают, что главное в карате не сила, а умение анализировать поведение противника и предсказывать его удары и выбирать средства для достижения своей цели. Именно этими наставлениями своего тренера воспользовался Михаил Менкеев, выиграв все четыре поединка.Ну, а победителей первенства ждет очередной экзамен на мастерство и волю. Сейчас они начнут готовятся к чемпионату мира. Предстоит выполнить работу над ошибками. Прежде всего, усовершенствовать технику. А для этого в клубе созданы все условия. Тем более, что в республиканской спортивной школе олимпийского резерва появился спортинвентарь. Это татами, тренажеры и экипировка.



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