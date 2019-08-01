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Сегодня, 13:10

Каратисты Калмыкии завоевали золото


Калмыкия будет представлена на чемпионате мира по каратэ среди молодежи. Воспитанники республиканской школы олимпийского резерва завоевали эту путевку по итогам первенства страны в Калининграде.

Признаются, что работают над ошибками. В Чили, где и состоится турнир, предстоит сразиться с малоизвестными соперниками, а потому надо быть во всеоружии, говорят спортсмены.

У юных каратистов Калмыкии есть шанс попасть в сборную России. По итогам первенства страны, которое состоялось в Калининграде, Михаил Менкеев и Елизавета Григорьева завоевали золото. А уже с сегодняшнего дня началась подготовка к главному молодежному старту мира, который состоится в Чили.

Пятнадцатилетний Михаил Менкеев оттачивает каждое движение. Впереди, говорит он, не менее серьезное испытание. Необходимо пройти этапы учебно-тренировочных сборов для участия в первенстве мира. Оно состоится в октябре. На татами выйдут сильнейшие.

Больше всех за ребят переживал тренер Очир Манджиев. На молодежном чемпионате, который состоялся в Калининграде, выступили 4 воспитанника республиканской спортивной школы олимпийского резерва, но золото завоевали только двое. Одержать победу над достойными соперниками было нелегко, признается Елизавета Григорьева.

Ребята знают, что главное в карате не сила, а умение анализировать поведение противника и предсказывать его удары и выбирать средства для достижения своей цели. Именно этими наставлениями своего тренера воспользовался Михаил Менкеев, выиграв все четыре поединка.

Ну, а победителей первенства ждет очередной экзамен на мастерство и волю. Сейчас они начнут готовятся к чемпионату мира. Предстоит выполнить работу над ошибками. Прежде всего, усовершенствовать технику. А для этого в клубе созданы все условия. Тем более, что в республиканской спортивной школе олимпийского резерва появился спортинвентарь. Это татами, тренажеры и экипировка.



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