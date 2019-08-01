В Калмыкии будут развивать стрельбу из лука

В региональном центре спортивной подготовки сборных команд появятся новые секции. Со следующего года здесь откроют зал для тяжелой атлетики, а также оборудованные помещения для занятий по стрельбе из лука. Этот вид спорта активно развивается. Создать современный лукодром и обеспечить все необходимые условия для спортсменов, и, в первую очередь, для паралимпийцев – такое поручение Бату Хасиков дал профильному министру после встречи с президентом федерации России по стрельбе из лука Владимиров Ешеевым.



Недавняя встреча президента всероссийской федерации Владимира Ешеева с руководителем республики Бату Хасиковым тоже даст положительный итог. Хасиков выразил свою заинтересованность в развитии данного вида спорта в республике и пообещал поддержку.



Для Татьяны Эрдниевой стрельба из лука пока только хобби. По профессии она массажист, но время для тренировок старается выкраивать. Участвуя в турнирах, мастерство повышается, говорит она. А Татьяна Чанкаева и сестра Алтана имеют 1-й взрослый разряд. И это только начало.



Желающих заниматься стрельбой, очень много. И не случайно. Возможно, сказываются гены, ведь калмыки – потомки кочевников, основным орудием которых был кочевников, основным оружием которых были лук и стрелы, говорит Софья Сарангова. Она занимается чуть более двух лет. Но уже призер международного турнира.



Стрельба из лука на сегодня – один из самых активно развивающихся видов спорта. В Калмыкии создано в прошлом году 12 клубов, в этом – 7. Порядка 150 человек посещают занятия, в том числе дети. Совсем недавно с соревнований они привезли 7 медалей разного достоинства. Кроме того, ежегодно проводятся семинары для тренеров и преподавателей. Также решается вопрос с оборудованием. В рамках этой программы по линии министерства образования предусмотрены средства для обеспечения сельских школ.



В неприспособленном помещении цокольного этажа «Ойрат-Арены», занятия проводятся только у лучников. Как рассказывает председатель «Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука» Санал Очиров, зал им выделили три года назад. Его используют, в основном, зимой.



По словам директора центра спортивной подготовки сборных команд Терека Дорджиева, именно освещению будет уделено особое внимание. В рамках реализации программы «развитие физической культуры и спорта молодежной политики Калмыкии на 2013-й и 2020-й годы» предусмотрен капремонт цокольного этажа. Выделены 28 миллионов с половиной тысячи рублей.



Для того чтобы научиться стрелять из лука понадобится терпение и напористость. Владение луком приносит массу пользы. Долгие часы тренировок развивают, очень важные черты характера выносливость, спокойствие, точность, умение сосредотачиваться. Более того, занятия с луком очень полезны. Так, если ко многим видам спорта существует множество противопоказаний, то стрельба из лука в этом случае имеет неоспоримое преимущество – противопоказаний нет. А с вводом в эксплуатацию цокольного этажа «Ойрат Арены» после ремонта у ребят появится еще больше возможности для занятий различными видами спорта. В региональном центре спортивной подготовки сборных команд появятся новые секции. Со следующего года здесь откроют зал для тяжелой атлетики, а также оборудованные помещения для занятий по стрельбе из лука. Этот вид спорта активно развивается. Создать современный лукодром и обеспечить все необходимые условия для спортсменов, и, в первую очередь, для паралимпийцев – такое поручение Бату Хасиков дал профильному министру после встречи с президентом федерации России по стрельбе из лука Владимиров Ешеевым.Недавняя встреча президента всероссийской федерации Владимира Ешеева с руководителем республики Бату Хасиковым тоже даст положительный итог. Хасиков выразил свою заинтересованность в развитии данного вида спорта в республике и пообещал поддержку.Для Татьяны Эрдниевой стрельба из лука пока только хобби. По профессии она массажист, но время для тренировок старается выкраивать. Участвуя в турнирах, мастерство повышается, говорит она. А Татьяна Чанкаева и сестра Алтана имеют 1-й взрослый разряд. И это только начало.Желающих заниматься стрельбой, очень много. И не случайно. Возможно, сказываются гены, ведь калмыки – потомки кочевников, основным орудием которых был кочевников, основным оружием которых были лук и стрелы, говорит Софья Сарангова. Она занимается чуть более двух лет. Но уже призер международного турнира.Стрельба из лука на сегодня – один из самых активно развивающихся видов спорта. В Калмыкии создано в прошлом году 12 клубов, в этом – 7. Порядка 150 человек посещают занятия, в том числе дети. Совсем недавно с соревнований они привезли 7 медалей разного достоинства. Кроме того, ежегодно проводятся семинары для тренеров и преподавателей. Также решается вопрос с оборудованием. В рамках этой программы по линии министерства образования предусмотрены средства для обеспечения сельских школ.В неприспособленном помещении цокольного этажа «Ойрат-Арены», занятия проводятся только у лучников. Как рассказывает председатель «Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука» Санал Очиров, зал им выделили три года назад. Его используют, в основном, зимой.По словам директора центра спортивной подготовки сборных команд Терека Дорджиева, именно освещению будет уделено особое внимание. В рамках реализации программы «развитие физической культуры и спорта молодежной политики Калмыкии на 2013-й и 2020-й годы» предусмотрен капремонт цокольного этажа. Выделены 28 миллионов с половиной тысячи рублей.Для того чтобы научиться стрелять из лука понадобится терпение и напористость. Владение луком приносит массу пользы. Долгие часы тренировок развивают, очень важные черты характера выносливость, спокойствие, точность, умение сосредотачиваться. Более того, занятия с луком очень полезны. Так, если ко многим видам спорта существует множество противопоказаний, то стрельба из лука в этом случае имеет неоспоримое преимущество – противопоказаний нет. А с вводом в эксплуатацию цокольного этажа «Ойрат Арены» после ремонта у ребят появится еще больше возможности для занятий различными видами спорта.



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