Калмыцкий боец Олег Попов одержал победу над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом Мондрагоном. Атлеты встретились на ринге в рамках международного турнира по боевому самбо, который состоялся в Сочи.



Попову удалось нокаутировать 38-летнего соперника во втором раунде. Напомним, в профессиональной карьере нашего земляка - это шестой победный бой из семи проведенных. Калмыцкий боец Олег Попов одержал победу над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом Мондрагоном. Атлеты встретились на ринге в рамках международного турнира по боевому самбо, который состоялся в Сочи.Попову удалось нокаутировать 38-летнего соперника во втором раунде. Напомним, в профессиональной карьере нашего земляка - это шестой победный бой из семи проведенных.



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