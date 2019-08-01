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Вчера, 12:43

Олег Попов одержал победу над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом Мондрагоном


Калмыцкий боец Олег Попов одержал победу над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом Мондрагоном. Атлеты встретились на ринге в рамках международного турнира по боевому самбо, который состоялся в Сочи.

Попову удалось нокаутировать 38-летнего соперника во втором раунде. Напомним, в профессиональной карьере нашего земляка - это шестой победный бой из семи проведенных.



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