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Вчера, 12:49

В Элисте стартовали тренировочные сборы Алины Макаренко


Сегодня в Элисте стартовали летние учебно-тренировочные сборы под руководством президента региональной федерации художественной гимнастики Алины Макаренко. В этом году получить наставления олимпийской чемпионки изъявили желание 80 спортсменок.

По ее словам, уже в сентябре у юных граций начинается соревновательный сезон. Главная цель - попасть в сборную России. Учитывая, что этот вид спорта востребован, конкуренция будет очень серьезной. Учебные сборы помогут девочкам подготовиться к осенним стартам.



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