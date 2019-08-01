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Вчера, 12:48

Как прошла спортивная неделя?


Минувшие выходные выдались богатыми на спортивные события. Состязания проходили и на футбольном поле и на ипподроме. Ну а особое внимание – стадиону «Буревестник». Здесь отметили День физкультурника.

В Элисте день физкультурника отметили большим спортивным праздником. Его участники состязались в пляжном, классическом волейболе, стрельбе из лука, стритболе и в других турнирах, показав силу, волю и меткость. Свои способности и уровень физической подготовки могли продемонстрировать все желающие. Всего спорткомплекс «Буревестник» объединил около двухсот человек. Это не только школьники, студенты, но и сотрудники организаций и предприятий. Как было отмечено, совершенствуются условия для занятий физкультурой. На территории 21-й школы будет сооружена новая спортплощадка. А в восточной части города появится футбольное поле с искусственным покрытием, а также с беговой дорожкой. У Дня физкультурника большая история. Потому плодотворный труд многих ветеранов спорта был отмечен наградами. По словам организаторов, с каждым годом становится все больше тех, кто воспитывает в себе волю и терпение, кто за здоровый образ жизни.

Между тем определился обладатель кубка главы республики по футболу. Им стала команда «МВД-Росгвардия». В финальном матче они встретились с яшкульским Тюльпаном. Оба коллектива в течение всего турнира шли на равных, не оставляя шанса своим соперникам. И в борьбе за первое место никто не хотел уступать. Напряженный поединок многолетних фаворитов завершился со счетом 1-0, чуть более удачливыми оказались элистинцы. Ну, а лучшими игроками турнира признаны Александр Рэй из команды-победителя и Лиджи Кекшенов, представляющий другого финалиста.

Ну а на ипподроме разыграли главный трофей скакового сезона – «Большой Элистинский приз Дерби» выиграла гнедая кобыла «Соледад» под управлением жокея 3-й категории Дорджи Дорджиев. Владельцем лошади является Очир Кавдалов из Целинного района. В испытаниях также приняли участие лучшие скакуны степного региона и представители Ростовской и Волгоградской областей. Кроме того были разыграны традиционные призы для лошадей чистокровной верховой породы и полукровной группы.



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