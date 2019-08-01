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Сегодня, 15:53

В Элисте рассмотрят перспективу строительства адаптивного лукодрома


Достижения и проблемы калмыцких лучников руководитель региона обсудил с президентом России по стрельбе из лука, Чемпионом мира, бронзовым призером Олимпиады в Сеуле Владимиром Ешеевым. По итогам встречи Хасиков дал поручение министру спорта и молодежной политики проработать возможность открытия отделения по стрельбе из лука при одной из спортивных школ.

Как отметил Хасиков: «Обязательно рассмотрим перспективу строительства адаптивного лукодрома». Кроме того, помещение в «Ойрат-арене», где сейчас тренируются спортсмены, также будет приведено в порядок.



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