В Элисте рассмотрят перспективу строительства адаптивного лукодрома

Достижения и проблемы калмыцких лучников руководитель региона обсудил с президентом России по стрельбе из лука, Чемпионом мира, бронзовым призером Олимпиады в Сеуле Владимиром Ешеевым. По итогам встречи Хасиков дал поручение министру спорта и молодежной политики проработать возможность открытия отделения по стрельбе из лука при одной из спортивных школ.



Как отметил Хасиков: «Обязательно рассмотрим перспективу строительства адаптивного лукодрома». Кроме того, помещение в «Ойрат-арене», где сейчас тренируются спортсмены, также будет приведено в порядок. Достижения и проблемы калмыцких лучников руководитель региона обсудил с президентом России по стрельбе из лука, Чемпионом мира, бронзовым призером Олимпиады в Сеуле Владимиром Ешеевым. По итогам встречи Хасиков дал поручение министру спорта и молодежной политики проработать возможность открытия отделения по стрельбе из лука при одной из спортивных школ.Как отметил Хасиков: «Обязательно рассмотрим перспективу строительства адаптивного лукодрома». Кроме того, помещение в «Ойрат-арене», где сейчас тренируются спортсмены, также будет приведено в порядок.



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