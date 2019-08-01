Яшкульский «Тюльпан» стал финалистом Кубка главы республики

В Калмыкии стали известны финалисты Открытого турнира по футболу на Кубок главы республики. За право оспаривать медали боролись, предсказуемо сильнейшие команды, которые с самого старта соревнований задали высокую планку. Это яшкульский «Тюльпан» и сборная ФСС.



Итог матча – победа команды из Яшкуля со счетом 3:1. В финале соперниками «Тюльпана» станет сборная МВД РОС ГВАРДИИ, которая обыграла «Артезиан» в серии пенальти. За первое место будут бороться 10 августа. В Калмыкии стали известны финалисты Открытого турнира по футболу на Кубок главы республики. За право оспаривать медали боролись, предсказуемо сильнейшие команды, которые с самого старта соревнований задали высокую планку. Это яшкульский «Тюльпан» и сборная ФСС.Итог матча – победа команды из Яшкуля со счетом 3:1. В финале соперниками «Тюльпана» станет сборная МВД РОС ГВАРДИИ, которая обыграла «Артезиан» в серии пенальти. За первое место будут бороться 10 августа.



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