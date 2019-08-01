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Сегодня, 12:47

Наран Катмашев завоевал бронзу на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов


Член сборной Калмыкии по адаптивным видам спорта легкоатлет Наран Катмашев завоевал бронзу на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов. Медаль он добыл на дистанции 400 метров.

Турнир проходил в городе Йошкар-Ола. В нем приняли участие более 2000 человек из 65 регионов. Стоит отметить, что сборная Калмыкии впервые была представлена на соревнованиях такого масштаба.

Что касается других видов спорта, то игроки в бочче Айса Титеева и Басанг Анкаев вошли в двадцатку лучших.



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