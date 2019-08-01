Член сборной Калмыкии по адаптивным видам спорта легкоатлет Наран Катмашев завоевал бронзу на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов. Медаль он добыл на дистанции 400 метров.



Турнир проходил в городе Йошкар-Ола. В нем приняли участие более 2000 человек из 65 регионов. Стоит отметить, что сборная Калмыкии впервые была представлена на соревнованиях такого масштаба.



Что касается других видов спорта, то игроки в бочче Айса Титеева и Басанг Анкаев вошли в двадцатку лучших. Член сборной Калмыкии по адаптивным видам спорта легкоатлет Наран Катмашев завоевал бронзу на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов. Медаль он добыл на дистанции 400 метров.Турнир проходил в городе Йошкар-Ола. В нем приняли участие более 2000 человек из 65 регионов. Стоит отметить, что сборная Калмыкии впервые была представлена на соревнованиях такого масштаба.Что касается других видов спорта, то игроки в бочче Айса Титеева и Басанг Анкаев вошли в двадцатку лучших.



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