Валерий Мангутов выступит на Чемпионате мира по борьбе

В Болгарии стартовал Чемпионат мира по спортивной борьбе, где в составе сборной России выступит наш земляк Валерий Мангутов. Честь представлять нашу страну Валерий заслужил последовательными и блестящими победами, взяв золото на чемпионатах России и Европы. Теперь ему предстоит выступить на мировой арене в категории до 45 килограммов.



Поединки Мангутова состоятся 3 августа. Соревнования продлятся до воскресенья. В Болгарии стартовал Чемпионат мира по спортивной борьбе, где в составе сборной России выступит наш земляк Валерий Мангутов. Честь представлять нашу страну Валерий заслужил последовательными и блестящими победами, взяв золото на чемпионатах России и Европы. Теперь ему предстоит выступить на мировой арене в категории до 45 килограммов.Поединки Мангутова состоятся 3 августа. Соревнования продлятся до воскресенья.



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