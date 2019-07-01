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Сегодня, 12:29

Валерий Мангутов выступит на Чемпионате мира по борьбе


В Болгарии стартовал Чемпионат мира по спортивной борьбе, где в составе сборной России выступит наш земляк Валерий Мангутов. Честь представлять нашу страну Валерий заслужил последовательными и блестящими победами, взяв золото на чемпионатах России и Европы. Теперь ему предстоит выступить на мировой арене в категории до 45 килограммов.

Поединки Мангутова состоятся 3 августа. Соревнования продлятся до воскресенья.



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