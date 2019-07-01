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Сегодня, 12:28

Калмыцкие игроки в бочче стали одними из лучших


Калмыцкие игроки в бочче Айса Титеева и Басанг Анкаев — в двадцатке лучших Всероссийской летней Спартакиады инвалидов в Йошкар-Оле. Сборная республики по адаптивным видам спорта впервые приняла участие в этом турнире, который собрал более 2 000 человек из 65 регионов России.

Медали разыграли в нескольких дисциплинах. Третье место на дистанции 400 метров завоевал легкоатлет Наран Катмашев.



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