Калмыцкие игроки в бочче стали одними из лучших

Калмыцкие игроки в бочче Айса Титеева и Басанг Анкаев — в двадцатке лучших Всероссийской летней Спартакиады инвалидов в Йошкар-Оле. Сборная республики по адаптивным видам спорта впервые приняла участие в этом турнире, который собрал более 2 000 человек из 65 регионов России.



Медали разыграли в нескольких дисциплинах. Третье место на дистанции 400 метров завоевал легкоатлет Наран Катмашев. Калмыцкие игроки в бочче Айса Титеева и Басанг Анкаев — в двадцатке лучших Всероссийской летней Спартакиады инвалидов в Йошкар-Оле. Сборная республики по адаптивным видам спорта впервые приняла участие в этом турнире, который собрал более 2 000 человек из 65 регионов России.Медали разыграли в нескольких дисциплинах. Третье место на дистанции 400 метров завоевал легкоатлет Наран Катмашев.



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