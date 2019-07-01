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Вчера, 14:00

Спортсмены из Калмыкии завоевали «золото» мирового чемпионата


Воспитанник элистинского клуба «Рестлер» Джал Горяев, стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, выиграв все схватки в своей весовой категории. Первенство проходило в Москве. Турнир традиционно собрал сильный состав участников. Также в числе призеров Ильдар Ахатов и Дамир Цаганов. Для них это не первое соревнование такого масштаба. По словам ребят, теперь им предстоит работа над ошибками и совершенствование техники. Ребята признались, что никто не хотел подвести тренера, все старались войти в число лучших. Ну а победителей ждет очередной экзамен на мастерство и волю. Уже появились борцы, на которых стоит обратить внимание, говорит тренер Эрдни Есенов. По его мнению, необходимо создать хорошие условия для тренировок, чтобы ребята смогли показывать высокие результаты.



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