Спортсмены из Калмыкии завоевали «золото» мирового чемпионата

Воспитанник элистинского клуба «Рестлер» Джал Горяев, стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, выиграв все схватки в своей весовой категории. Первенство проходило в Москве. Турнир традиционно собрал сильный состав участников. Также в числе призеров Ильдар Ахатов и Дамир Цаганов. Для них это не первое соревнование такого масштаба. По словам ребят, теперь им предстоит работа над ошибками и совершенствование техники. Ребята признались, что никто не хотел подвести тренера, все старались войти в число лучших. Ну а победителей ждет очередной экзамен на мастерство и волю. Уже появились борцы, на которых стоит обратить внимание, говорит тренер Эрдни Есенов. По его мнению, необходимо создать хорошие условия для тренировок, чтобы ребята смогли показывать высокие результаты. Воспитанник элистинского клуба «Рестлер» Джал Горяев, стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, выиграв все схватки в своей весовой категории. Первенство проходило в Москве. Турнир традиционно собрал сильный состав участников. Также в числе призеров Ильдар Ахатов и Дамир Цаганов. Для них это не первое соревнование такого масштаба. По словам ребят, теперь им предстоит работа над ошибками и совершенствование техники. Ребята признались, что никто не хотел подвести тренера, все старались войти в число лучших. Ну а победителей ждет очередной экзамен на мастерство и волю. Уже появились борцы, на которых стоит обратить внимание, говорит тренер Эрдни Есенов. По его мнению, необходимо создать хорошие условия для тренировок, чтобы ребята смогли показывать высокие результаты.



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