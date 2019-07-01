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Сегодня, 13:24

Александр Дамбинов вновь стал чемпионом


83-летний Александр Дамбинов вновь стал чемпионом. Он представило Калмыкию на всероссийском мастерском турнире «Высокое напряжение» по пауэрлифтингу в городе Волжский. 83-летний рекордсмен мира, в своей возрастной группе 80+ с первой попытки толкнул 65 килограммов и стал лучшим. Турнир собрал сильнейших спортсменов из многих регионов страны.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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