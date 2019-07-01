83-летний Александр Дамбинов вновь стал чемпионом. Он представило Калмыкию на всероссийском мастерском турнире «Высокое напряжение» по пауэрлифтингу в городе Волжский. 83-летний рекордсмен мира, в своей возрастной группе 80+ с первой попытки толкнул 65 килограммов и стал лучшим. Турнир собрал сильнейших спортсменов из многих регионов страны. 83-летний Александр Дамбинов вновь стал чемпионом. Он представило Калмыкию на всероссийском мастерском турнире «Высокое напряжение» по пауэрлифтингу в городе Волжский. 83-летний рекордсмен мира, в своей возрастной группе 80+ с первой попытки толкнул 65 килограммов и стал лучшим. Турнир собрал сильнейших спортсменов из многих регионов страны.



Смотреть полный выпуск новостей



