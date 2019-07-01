Конный поход до горы Богдо

Участники конного похода продолжают свое путешествие до горы Богдо. Позади – предварительный этап экспедиции, а основной стартовал в эту субботу из поселка Цаган-Аман. Он пройдет по территории Астраханских степей. Сейчас всадники находятся в селе Михайловка Харабалинского района. 10 июля они посетят Хошеутовский хурул. Там будет проведен специальный молебен. Дело в том, что экспедицию сопровождают два священнослужителя. Напомню, конечная цель – гора Богдо. Затем они вернутся в Цаган-Аман, где состоится конный фестиваль «Дайчин Тенгри». Участники конного похода продолжают свое путешествие до горы Богдо. Позади – предварительный этап экспедиции, а основной стартовал в эту субботу из поселка Цаган-Аман. Он пройдет по территории Астраханских степей. Сейчас всадники находятся в селе Михайловка Харабалинского района. 10 июля они посетят Хошеутовский хурул. Там будет проведен специальный молебен. Дело в том, что экспедицию сопровождают два священнослужителя. Напомню, конечная цель – гора Богдо. Затем они вернутся в Цаган-Аман, где состоится конный фестиваль «Дайчин Тенгри».



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