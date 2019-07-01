Летние каникулы - не повод для отдыха. Так считают юные элистинцы. Более 120 детей, начиная с четырехлетнего возраста используют это время для спортивной подготовки. На базе детского клуба они занимаются футболом и готовятся к масштабным состязаниям, которые состоятся уже в августе. Мальчишки оттачивают мастерство владения мячом и отрабатывают командное взаимодействие.



По словам тренера Сергея Надбитова, спорт – это отличная возможность воспитать в детях многие положительные качества, которые пригодятся не только в спорте, но и в повседневной жизни. Летние каникулы - не повод для отдыха. Так считают юные элистинцы. Более 120 детей, начиная с четырехлетнего возраста используют это время для спортивной подготовки. На базе детского клуба они занимаются футболом и готовятся к масштабным состязаниям, которые состоятся уже в августе. Мальчишки оттачивают мастерство владения мячом и отрабатывают командное взаимодействие.По словам тренера Сергея Надбитова, спорт – это отличная возможность воспитать в детях многие положительные качества, которые пригодятся не только в спорте, но и в повседневной жизни.



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