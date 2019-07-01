Бату Хасиков поздравил Валерия Мангутова с победой на первенстве Европы. Он уже двукратный чемпион. Мангутов – воспитанник Лаганской школы борьбы. Он пошел по стопам отца мастера спорта России по борьбе Сергея Мангутова.



Бату Хасиков пожелал атлету «белой дороги» на пути к новым вершинам. На этой же встрече руководители Федерации спортивной борьбы Калмыкии Владилен Балдашинов и Баатр Адучиев обсудили руководителем республики проект, инициированный Олимпийским Комитетом России «Спортивная борьба в школы». Многие регионы уже воплощают программу в жизнь. Бату Хасиков поздравил Валерия Мангутова с победой на первенстве Европы. Он уже двукратный чемпион. Мангутов – воспитанник Лаганской школы борьбы. Он пошел по стопам отца мастера спорта России по борьбе Сергея Мангутова.Бату Хасиков пожелал атлету «белой дороги» на пути к новым вершинам. На этой же встрече руководители Федерации спортивной борьбы Калмыкии Владилен Балдашинов и Баатр Адучиев обсудили руководителем республики проект, инициированный Олимпийским Комитетом России «Спортивная борьба в школы». Многие регионы уже воплощают программу в жизнь.



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