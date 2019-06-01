Сергей Клименко представит Калмыкию на Всемирных играх среди юношей

Воспитанник калмыцкой школы по вольной борьбе Сергей Клименко будет представлять степной регион и всю страну на Всемирных играх среди юношей в весовой категории до 41 килограмма.



Накануне он стал бронзовым призером в Будапеште на всемирных играх. Уступив лишь чемпиону состязаний со счетом 3:0. Воспитанник калмыцкой школы по вольной борьбе Сергей Клименко будет представлять степной регион и всю страну на Всемирных играх среди юношей в весовой категории до 41 килограмма.Накануне он стал бронзовым призером в Будапеште на всемирных играх. Уступив лишь чемпиону состязаний со счетом 3:0.



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