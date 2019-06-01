В Элисте прошел турнир по рукопашному бою

Звание сильнейшего в рукопашном бое сегодня оспаривали воспитанники военно-спортивных патриотических клубов Калмыкии.



Турнир был посвящен памяти нашего земляка Павла Горяева, который погиб в результате теракта во время военного парада Победы 9 мая 2002 года. Он был призван на флот после окончания Элистинского училища искусств им. Петра Чонкушова и служил в военном оркестре Республики Дагестан в городе Каспийске.



Этот турнир был организован в память о нем по инициативе руководителя патриотического клуба «Морпех» Мергена Мархаева. В нынешних соревнованиях принимает участие команда из Астрахани. Звание сильнейшего в рукопашном бое сегодня оспаривали воспитанники военно-спортивных патриотических клубов Калмыкии.Турнир был посвящен памяти нашего земляка Павла Горяева, который погиб в результате теракта во время военного парада Победы 9 мая 2002 года. Он был призван на флот после окончания Элистинского училища искусств им. Петра Чонкушова и служил в военном оркестре Республики Дагестан в городе Каспийске.Этот турнир был организован в память о нем по инициативе руководителя патриотического клуба «Морпех» Мергена Мархаева. В нынешних соревнованиях принимает участие команда из Астрахани.



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