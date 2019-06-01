ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:45

Калмыкия присоединилась к Всероссийскому Олимпийскому дню


Калмыкия присоединилась к юбилейному 30-му по счету Всероссийскому Олимпийскому дню. Он посвящен 125-летию создания Международного комитета и вторым европейским играм в Минске. В степном регионе спортивный праздник проводился уже в 9-й раз. В программу республиканских мероприятий вошли легкоатлетический забег и соревнования по 8 видам спорта.

Всероссийский Олимпийский день в Элисте стартовал на 3-х площадках. Любой желающий мог получить инструкции фитнес – тренера
и принять участие в соревнованиях по 8-ми дисциплинам. Турниры по дартсу, мини – футболу и легкой атлетике проходили на стадионе «Восточный». Почти полсотни ребят стали участниками «Веселых стартов». Немало команд соревновалось и в стритболе. В Калмыкии поклонников уличного баскетбола с каждым годом становится все больше.

Ежегодно растет и число любителей мини – футбола. В этом году на поле вышли 6 команд.

На беговой дорожке и участники эстафеты 4 по 100. Они стали первыми призерами соревнований. Самыми быстрыми оказались спортсмены Элистинской многопрофильной и Калмыцкой национальной гимназий. Интеллектуальная площадка развернулась в республиканской спортивной школе по шахматам. За черно – белыми досками встретились более 40 ребят. Среди них любители и уже юные профессионалы. Хорошую игру показали призеры нынешнего республиканского этапа «Белая Ладья» Богдан Мастерских и София Кекеева.

Олимпийский день прошёл в условиях сильной жары, но вопреки погоде, поддержать спортсменов пришли сотни болельщиков. Ежегодно соревнования проводят в знак поддержки российских спортсменов. В этом году сборная страны примет участие в юношеских играх в Беларуси. Они состоятся с 21 по 30 июня.

В рамках олимпийского дня спортивные баталии прошли и в районах Калмыкии. В Элисте праздник спорта завершился традиционным легкоатлетическим забегом. Все участники соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами Олимпийского комитета России.



Другие новости по теме:

  • В Элисте пройдут спортивные мероприятия
  • В Калмыкии прошел Всероссийский Олимпийский день
  • Олимпийский день в Калмыкии отметили легкоатлетическим кроссом
  • На стадионе "Буревестник" отметят Всероссийский олимпийский день
  • В Элисте на стадионе «Буревестник» состоялся большой спортивный праздник
  • в Элисте пройдут мероприятия, приуроченные к Всероссийскому олимпийскому дню
  • Жители Калмыкии отметили Всероссийский олимпийский день
  • В Элисте прошли соревнования по легкой атлетике
  • Калмыцкие спортсмены стали вторыми на юношеских Играх Боевых искусств в Анапе
  • В Элисте завершился открытый турнир по мини-футболу

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34