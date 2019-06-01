Калмыкия присоединилась к Всероссийскому Олимпийскому дню

Калмыкия присоединилась к юбилейному 30-му по счету Всероссийскому Олимпийскому дню. Он посвящен 125-летию создания Международного комитета и вторым европейским играм в Минске. В степном регионе спортивный праздник проводился уже в 9-й раз. В программу республиканских мероприятий вошли легкоатлетический забег и соревнования по 8 видам спорта.



Всероссийский Олимпийский день в Элисте стартовал на 3-х площадках. Любой желающий мог получить инструкции фитнес – тренера

и принять участие в соревнованиях по 8-ми дисциплинам. Турниры по дартсу, мини – футболу и легкой атлетике проходили на стадионе «Восточный». Почти полсотни ребят стали участниками «Веселых стартов». Немало команд соревновалось и в стритболе. В Калмыкии поклонников уличного баскетбола с каждым годом становится все больше.



Ежегодно растет и число любителей мини – футбола. В этом году на поле вышли 6 команд.



На беговой дорожке и участники эстафеты 4 по 100. Они стали первыми призерами соревнований. Самыми быстрыми оказались спортсмены Элистинской многопрофильной и Калмыцкой национальной гимназий. Интеллектуальная площадка развернулась в республиканской спортивной школе по шахматам. За черно – белыми досками встретились более 40 ребят. Среди них любители и уже юные профессионалы. Хорошую игру показали призеры нынешнего республиканского этапа «Белая Ладья» Богдан Мастерских и София Кекеева.



Олимпийский день прошёл в условиях сильной жары, но вопреки погоде, поддержать спортсменов пришли сотни болельщиков. Ежегодно соревнования проводят в знак поддержки российских спортсменов. В этом году сборная страны примет участие в юношеских играх в Беларуси. Они состоятся с 21 по 30 июня.



В рамках олимпийского дня спортивные баталии прошли и в районах Калмыкии. В Элисте праздник спорта завершился традиционным легкоатлетическим забегом. Все участники соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами Олимпийского комитета России. Калмыкия присоединилась к юбилейному 30-му по счету Всероссийскому Олимпийскому дню. Он посвящен 125-летию создания Международного комитета и вторым европейским играм в Минске. В степном регионе спортивный праздник проводился уже в 9-й раз. В программу республиканских мероприятий вошли легкоатлетический забег и соревнования по 8 видам спорта.Всероссийский Олимпийский день в Элисте стартовал на 3-х площадках. Любой желающий мог получить инструкции фитнес – тренераи принять участие в соревнованиях по 8-ми дисциплинам. Турниры по дартсу, мини – футболу и легкой атлетике проходили на стадионе «Восточный». Почти полсотни ребят стали участниками «Веселых стартов». Немало команд соревновалось и в стритболе. В Калмыкии поклонников уличного баскетбола с каждым годом становится все больше.Ежегодно растет и число любителей мини – футбола. В этом году на поле вышли 6 команд.На беговой дорожке и участники эстафеты 4 по 100. Они стали первыми призерами соревнований. Самыми быстрыми оказались спортсмены Элистинской многопрофильной и Калмыцкой национальной гимназий. Интеллектуальная площадка развернулась в республиканской спортивной школе по шахматам. За черно – белыми досками встретились более 40 ребят. Среди них любители и уже юные профессионалы. Хорошую игру показали призеры нынешнего республиканского этапа «Белая Ладья» Богдан Мастерских и София Кекеева.Олимпийский день прошёл в условиях сильной жары, но вопреки погоде, поддержать спортсменов пришли сотни болельщиков. Ежегодно соревнования проводят в знак поддержки российских спортсменов. В этом году сборная страны примет участие в юношеских играх в Беларуси. Они состоятся с 21 по 30 июня.В рамках олимпийского дня спортивные баталии прошли и в районах Калмыкии. В Элисте праздник спорта завершился традиционным легкоатлетическим забегом. Все участники соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами Олимпийского комитета России.



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