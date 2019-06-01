Юные шахматисты приняли участие в соревнованиях «Белая Ладья–2019»

Юные шахматисты из Калмыкии приняли участие в соревнованиях «Белая Ладья–2019». Это был 50-й юбилейный турнир и проходил он в оздоровительном комплексе Дагомыс. В нем приняли участие 106 команд. Пятая часть из них из-за рубежа. Всего было сыграно 9 туров.



Республику Калмыкия представляла команда третьей элистинской школы. Наша команда оказалась в середнячках.



Отлично выступила на 4 доске София Кекеева, она набрала 7 очков из 9 возможных и заняла 14 место в личном зачете на своей доске. Команда из Калмыкии была одна из самых молодых. Юные шахматисты из Калмыкии приняли участие в соревнованиях «Белая Ладья–2019». Это был 50-й юбилейный турнир и проходил он в оздоровительном комплексе Дагомыс. В нем приняли участие 106 команд. Пятая часть из них из-за рубежа. Всего было сыграно 9 туров.Республику Калмыкия представляла команда третьей элистинской школы. Наша команда оказалась в середнячках.Отлично выступила на 4 доске София Кекеева, она набрала 7 очков из 9 возможных и заняла 14 место в личном зачете на своей доске. Команда из Калмыкии была одна из самых молодых.



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