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Вчера, 18:42

Юные шахматисты приняли участие в соревнованиях «Белая Ладья–2019»


Юные шахматисты из Калмыкии приняли участие в соревнованиях «Белая Ладья–2019». Это был 50-й юбилейный турнир и проходил он в оздоровительном комплексе Дагомыс. В нем приняли участие 106 команд. Пятая часть из них из-за рубежа. Всего было сыграно 9 туров.

Республику Калмыкия представляла команда третьей элистинской школы. Наша команда оказалась в середнячках.

Отлично выступила на 4 доске София Кекеева, она набрала 7 очков из 9 возможных и заняла 14 место в личном зачете на своей доске. Команда из Калмыкии была одна из самых молодых.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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