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Сегодня, 15:59

Легкоатлет из Калмыкии установил три рекорда по легкой атлетике


Три рекорда установил в Калининграде легкоатлет из Калмыкии Дмитрий Пихтуров. Он стал победителем Всероссийского Кубка по легкой атлетике на призы двукратной рекордсменки мира, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Татьяны Зеленцовой.

Дмитрий выступал в двоеборье 1000 и 1500 метров в возрастной группе юношей 12-13 лет. Он является воспитанником Республиканской детской юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Баатра Басангова.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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