Легкоатлет из Калмыкии установил три рекорда по легкой атлетике

Три рекорда установил в Калининграде легкоатлет из Калмыкии Дмитрий Пихтуров. Он стал победителем Всероссийского Кубка по легкой атлетике на призы двукратной рекордсменки мира, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Татьяны Зеленцовой.



Дмитрий выступал в двоеборье 1000 и 1500 метров в возрастной группе юношей 12-13 лет. Он является воспитанником Республиканской детской юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Баатра Басангова. Три рекорда установил в Калининграде легкоатлет из Калмыкии Дмитрий Пихтуров. Он стал победителем Всероссийского Кубка по легкой атлетике на призы двукратной рекордсменки мира, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Татьяны Зеленцовой.Дмитрий выступал в двоеборье 1000 и 1500 метров в возрастной группе юношей 12-13 лет. Он является воспитанником Республиканской детской юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Баатра Басангова.



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