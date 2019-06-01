В Академии борьбы состоялись учебно-тренировочные спарринги по рукопашному бою среди детей от 6 до 11 лет. Этот вид спорта в республике набирает все большую популярность. И, несмотря на то, что ассоциация образовалась в Калмыкии только в 2015 году, атлеты уже продемонстрировали отличную подготовку на всероссийских и международных соревнованиях.



К примеру, тренер военно-спортивного патриотического клуба «Морпех» Мерген Мархаев на днях стал серебряным призером Чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом смотрите в 11.25. В Академии борьбы состоялись учебно-тренировочные спарринги по рукопашному бою среди детей от 6 до 11 лет. Этот вид спорта в республике набирает все большую популярность. И, несмотря на то, что ассоциация образовалась в Калмыкии только в 2015 году, атлеты уже продемонстрировали отличную подготовку на всероссийских и международных соревнованиях.К примеру, тренер военно-спортивного патриотического клуба «Морпех» Мерген Мархаев на днях стал серебряным призером Чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом смотрите в 11.25.



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