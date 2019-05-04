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Сегодня, 12:34

Мингиян Семенов завоевал бронзу на международном турнире по греко-римской борьбе


Калмыцкий борец Мингиян Семенов завоевал бронзу на международном турнире по греко-римской борьбе в Алматы. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне выступил в весовой категории 60 кг. По итогам – золото досталось спортсмену из Ирана, серебро – у казахского спортсмена, а бронзу разделили Мингиян Семенов и Исломжон Бахрамов из Узбекистана.

Отметим, данный турнир относится к серии «А», входит в официальный календарь Объединенного мира борьбы. Традиционно в нем принимали участие ведущие борцы Казахстана, а также победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр из мировых борцовских держав.



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